Украинские военкомы попытались поджечь машину с призывником

Сотрудники ТЦК в Вышгороде задули газом салон машины с призывником

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) в Вышгороде Киевской области задули газом салон автомобиля с призывником внутри, после чего попытались поджечь машину. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что таким образом представители власти пытались выманить призывника наружу. Позднее участвовавших в инциденте сотрудников полиции отстранили от работы.

Ранее депутат Рады Александр Дубинский предрек ухудшение ситуации из-за мобилизации. По его словам, кадры насильственной мобилизации демотивируют не только потенциальных призывников, но и действующих бойцов Вооруженных сил Украины.

До того депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обвинил ТЦК в похищении мобилизованного и расправе над ним.