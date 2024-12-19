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21:49, 19 декабря 2024Бывший СССР

Украинские военкомы попытались поджечь машину с призывником

Сотрудники ТЦК в Вышгороде задули газом салон машины с призывником
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) в Вышгороде Киевской области задули газом салон автомобиля с призывником внутри, после чего попытались поджечь машину. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что таким образом представители власти пытались выманить призывника наружу. Позднее участвовавших в инциденте сотрудников полиции отстранили от работы.

Ранее депутат Рады Александр Дубинский предрек ухудшение ситуации из-за мобилизации. По его словам, кадры насильственной мобилизации демотивируют не только потенциальных призывников, но и действующих бойцов Вооруженных сил Украины.

До того депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обвинил ТЦК в похищении мобилизованного и расправе над ним.

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