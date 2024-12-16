В Раде заявили о похищении и убийстве украинца в военкомате

Депутат Рады Дмитрук: украинца похитили и убили в военкомате

Бежавший с Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обвинил территориальный центр комплектования (ТЦК; аналог военкомата) в похищении и убийстве мобилизованного. Об этом он написал в Telegram.

По его данным, тело 39-летнего Владимира Брекайло нашли со множественными следами побоев на трассе. Его принудительно мобилизовали в селе Великая Лука Тернопольской области 6 декабря. Дмитрук отметил, что через два дня Брекайло позвонил из ТЦК родственникам и попросил привезти вещи и документы.

К мужчине приехали 9 декабря, но в военкомате сообщили, что он был опущен, добавил депутат Рады. «Убили в ТЦК. (…) Местной полиции дано указание скрывать эту историю, журналистам запрещено это освещать», — подчеркнул Дмитрук. Он добавил, что родственники боятся говорить о произошедшем.

Ранее депутат Рады заявил, что сотрудники ТЦК в подконтрольном Киеву Запорожье похитили двух мужчин. По его словам, их держат без еды и воды.