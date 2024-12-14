Украинские военкомы похитили двух мужчин

Дмитрук: сотрудники ТЦК в Запорожье похитили 2 мужчин, их держат без еды и воды

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) в подконтрольном Киеву Запорожье похитили двух мужчин, их держат без еды и воды. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Запорожское ТЦК! Украли, избили и держат без воды, еды и даже условий для элементарной гигиены», — написал депутат.

Также Дмитрук опубликовал видео, на котором запечатлены условия содержания мужчин. Призывники находятся в помещении с заклеенными окнами. Также спальных мест на всех не хватает, из-за чего некоторые вынуждены спать на полу.

Ранее сообщалось, что жители Одессы перекрыли дорогу в городе из-за принудительной мобилизации, которую устроили сотрудники ТЦК. «В Одессе сотрудники ТЦК останавливают автомобили, пробивая колеса с помощью "ежей"», — сообщили очевидцы.