Жители Одессы перекрыли дорогу из-за принудительной мобилизации

«Страна»: одесситы перекрыли дорогу из-за принудительной мобилизации ТЦК

Жители Одессы перекрыли дорогу в городе из-за принудительной мобилизации, которую устроили сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), передает «Страна.ua».

«В Одессе сотрудники ТЦК останавливают автомобили, пробивая колеса с помощью "ежей"», — пишет издание, ссылаясь на очевидцев.

После попытки мобилизации люди перекрыли дорогу. В конце одного из роликов, опубликованных изданием, видно, как один из автомобилей вырывается из окружения.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что сотрудники ТЦК пытались мобилизовать в Вооруженные силы Украины (ВСУ) рабочих, приехавших для проведения сложного ремонта трубы котельной.