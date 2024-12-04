В Одессе военкомы попытались мобилизовать прибывших для сложного ремонта рабочих

В Одессе военкомы хотели мобилизовать приехавших для сложного ремонта рабочих

В Одессе сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) пытались мобилизовать в Вооруженные силы Украины (ВСУ) рабочих, приехавших для проведения сложного ремонта трубы котельной. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов, передает ТАСС.

По его словам, специалисты прибыли в Одессу из других украинских регионов для работ на высоте 130 метров, которые «не выполняет никто на Украине». Он рассказал, что городские власти для этого в том числе потратили большое количество денег и привлекли кран. Однако почти сразу на предприятие пришли военкомы, которые хотели мобилизовать работников.

«Мы потеряли трое суток, чтобы в конце концов разъяснить и забрать этих работников и вернуть их для выполнения работ», — заключил Труханов.

Ранее на Украине призвали готовиться к мобилизации всех мужчин. Об этом заявил офицер ВСУ с позывным Явир.

