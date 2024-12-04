Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:47, 4 декабря 2024Бывший СССР

В ВСУ всех мужчин призвали готовиться к мобилизации

Офицер ВСУ: все мужчины на Украине будут мобилизованы
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Все мужчины на Украине будут мобилизованы. Об этом заявил заместитель командира 68-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Явир, передает «Страна.ua»

По его словам, все мужчины, которые сейчас сидят дома, должны готовиться к отправке на фронт. Он добавил, что официально по документам пригодных к службе нет, но в скором времени будут привлекаться все. При этом территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата) набирают всех подряд, чтобы выполнить план. Из-за этого, по словам офицера, к ним из 140 человек пополнения приезжают 60 непригодных человек.

Он добавил, что в ТЦК им говорят: «Молчи, тебя там освободят, нам нужно план выполнить». При этом Явир считает, что проблема не в военкоматах, а в медиках, которые делают липовые документы за взятки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал идею политиков на Западе снизить возраст мобилизации. По его словам, сделать это было бы безответственным поступком.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Команда Трампа предложила три мирных плана с территориальными уступками Украины

      В МИД России раскрыли план Запада по конфликту на Украине

      Российский мэр пообещал стать водителем троллейбуса

      В российском городе силовики начали поиски нападающего на прохожих неизвестного

      Москвичам назвали срок прихода снегопадов

      В России осудили участника террористической организации «Азов»

      Россиянин угрожал семье бизнесмена из-за многомиллионного долга и вымогал имущество

      В России назвали ситуацию в Южной Корее слабостью власти

      В Литве нашли дешевый способ обеспечить безопасность Украины

      В России высказали отношение к высокому заработку мигрантов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше