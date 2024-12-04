В ВСУ всех мужчин призвали готовиться к мобилизации

Офицер ВСУ: все мужчины на Украине будут мобилизованы

Все мужчины на Украине будут мобилизованы. Об этом заявил заместитель командира 68-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Явир, передает «Страна.ua»

По его словам, все мужчины, которые сейчас сидят дома, должны готовиться к отправке на фронт. Он добавил, что официально по документам пригодных к службе нет, но в скором времени будут привлекаться все. При этом территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата) набирают всех подряд, чтобы выполнить план. Из-за этого, по словам офицера, к ним из 140 человек пополнения приезжают 60 непригодных человек.

Он добавил, что в ТЦК им говорят: «Молчи, тебя там освободят, нам нужно план выполнить». При этом Явир считает, что проблема не в военкоматах, а в медиках, которые делают липовые документы за взятки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал идею политиков на Западе снизить возраст мобилизации. По его словам, сделать это было бы безответственным поступком.