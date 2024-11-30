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10:06, 30 ноября 2024Бывший СССР

Зеленский раскритиковал идею Запада снизить возраст мобилизации

Зеленский в интервью Sky News раскритиковал идею снизить возраст мобилизации
Семен Александров (редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Украинский лидер раскритиковал идею политиков на Западе снизить возраст мобилизации. Об этом он заявил в интервью британскому телеканалу Sky News.

Президент Украины указал на такие предложения некоторых лидеров европейских стран, однако ответил на них, что солдаты будут просто уничтожены без западного оружия.

«Как вы хотите, чтобы я просто мобилизовал молодых ребят? Они не знают, куда идти, в какую бригаду, с каким оружием! Многие из них хотят, но это просто безответственно», — сказал он.

Кроме того, Зеленский раскритиковал союзников Украины за то, что они не выполнили свои обещания по подготовке бригад ВСУ. По его словам, по состоянию на конец 2024 года Европа и США совместно подготовили только 2,5 из 10 бригад.

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