Sky News: Зеленский пожаловался на вооружение Западом 2,5 бригад ВСУ из 10

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США и европейские страны вооружили и экипировали лишь 2,5 бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в интервью британскому телеканалу Sky News.

Зеленский пожаловался на малое число вооруженных Западом бригад ВСУ и подчеркнул, что еще в прошлом году Киев просил о десяти.

«Я очень их просил больше года назад, говорил, что нам надо экипировать эти бригады. Мы приняли эти решения с США и европейскими союзниками. Но на сегодняшний день Европа и США экипировали всего две с половиной бригады», — подчеркнул он.

Украинский лидер добавил, что в сложившейся ситуации нет смысла понижать возраст мобилизации.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена оказывает давление на Украину, чтобы снизить возрастной порог призыва до 18 лет для быстрого увеличения численности украинской армии. По словам источника в Белом доме, Киеву в данный момент требуется больше человеческих ресурсов для участия в конфликте.

