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03:20, 28 ноября 2024Бывший СССР

«Чистая математика». В США объяснили требование к Киеву призывать на фронт 18-летних украинцев

США объяснили чистой математикой требование к Украине снизить призывной возраст
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Администрация действующего президента США Джо Байдена оказывает давление на Украину, чтобы снизить возрастной порог призыва до 18 лет с целью быстрого увеличения численности украинской армии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Уходящая администрация Байдена хочет, чтобы власти Киева пересмотрели закон о мобилизации и снизили возраст призыва с нынешних 25 до 18 лет, чтобы расширить резерв мужчин призывного возраста, которые смогут помочь сильно уступающим по численности Вооруженным силам Украины (ВСУ) по сравнению с Россией», — сообщил агентству на правах анонимности источник из Белого дома. По его словам, Украине в данный момент необходимо больше человеческих ресурсов для участия в конфликте.

Позднее высокопоставленный американский чиновник указал Associated Press, что в Вашингтоне требуют от Украины снизить возрастной порог призыва из-за сложившейся ситуации на фронте.

Чистая математика

представитель Белого дома

Он отметил, что сейчас Киев не мобилизует достаточное количество людей, чтобы восполнить существующие потери. При этом представитель Белого дома добавил, что власти США считают заниженной оценку украинской стороны, согласно которой необходимо призвать еще 160 тысяч человек.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в ходе презентации своего «плана стойкости» возможное снижение возраста мобилизации на Украине. По его словам, вместо понижения возраста мобилизации власти предложат гражданам, не достигшим 25-летия, контракты с ВСУ с мотивационным пакетом.

В ВСУ захотели отправить полицейских и военных пенсионеров

Депутат Верховной рады Ирина Констанкевич обратила внимание, что в войска можно призвать военных пенсионеров. «В тылу находится более 100 тысяч военных пенсионеров "годного возраста", способных держать оружие в руках, но получающих только пенсии от государства», — заявила нардеп. Она добавила, что также на фронт можно отправить сотрудников чрезвычайных служб и правоохранительных органов.

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Одновременно с этим в СМИ появилась новость, что власти Сумской области постановили мобилизовать всех сотрудников коммунальных предприятий и критической инфраструктуры за два дня. Мэр города Конотопа Артем Семенихин отметил, что коммунальщиков решили лишить брони от мобилизации на фоне критической ситуации с водо- и теплоснабжением. Кроме того, начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх распорядился выделить по одному человеку к каждому сотруднику военкомата, чтобы проконтролировать, что их мобилизуют в обозначенный срок.

На Украине решили мобилизовать больных и умственно отсталых

Ранее сообщалось, что украинское военное ведомство включило в перечень годных к службе в ВСУ людей с некоторыми формами психологических заболеваний и умственной отсталости. Таких людей направят служить в территориальные центры комплектации (аналоги военкоматов).

Уже с октября в ВСУ перестали снимать с воинского учета даже полностью непригодных к службе, рассказала военный адвокат Дарья Голодняк. Соответствующий приказ выдало Минобороны Украины. До этого категория «непригоден с исключением с военного учета» давала возможность тяжело больным людям быть полностью исключенными из реестра. Сейчас этот статус упразднен и называется просто «Непригоден к службе», не предусматривая исключения из реестра.

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На фоне этого появились сообщения о насильственной мобилизации инвалидов. Так, украинский военнопленный Василий Машико рассказал, что военкомы насильно мобилизовали его в армию на должность заместителя командира взвода штурмовиков несмотря на то, что ему диагностировали третью стадию глухоты. Машико сообщил, что его насильно призвали и назначили замкомандира взвода ВСУ.

В свою очередь, оказавшийся в российском плену военнослужащий Александр Михалко поведал, что некоторых мобилизованных в ВСУ во время учения привозили на полигон на автобусе, потому что они не могли дойти пешком из-за проблем со здоровьем. По его словам, больных и калек на медкомиссии признавали абсолютно здоровыми.

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