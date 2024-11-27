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13:19, 27 ноября 2024Бывший СССР

Пленный солдат ВСУ рассказал о мобилизации больных в украинскую армию

Пленный Михалко: в ВСУ мобилизуют даже людей с проблемами со здоровьем
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Пленный украинский военнослужащий Александр Михалко на видео от Минобороны РФ рассказал, что некоторых мобилизованных в ВСУ во время учения привозили на полигон на автобусе, потому что они не могли дойти из-за проблем со здоровьем. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, больных и калек на медкомиссии признавали абсолютно здоровыми. Он добавил, что на полигон в его учебной части некоторых людей привозили на автобусах, потому что они попросту не могли дойти пешком. Самого Михалко сотрудники военкомата мобилизовали, когда он находился на реабилитации после продолжительного лечения от туберкулеза.

Ранее пенный военный ВСУ Василий Машико рассказал, что украинские военкомы насильно мобилизовали его в армию на должность заместителя командира взвода штурмовиков, несмотря на то что у него диагностировали третью стадию глухоты. По словам пленного, его поймали военкомы на улице и не отпускали, пока он не оказался мобилизован.

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