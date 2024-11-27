Пленный Михалко: в ВСУ мобилизуют даже людей с проблемами со здоровьем

Пленный украинский военнослужащий Александр Михалко на видео от Минобороны РФ рассказал, что некоторых мобилизованных в ВСУ во время учения привозили на полигон на автобусе, потому что они не могли дойти из-за проблем со здоровьем. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, больных и калек на медкомиссии признавали абсолютно здоровыми. Он добавил, что на полигон в его учебной части некоторых людей привозили на автобусах, потому что они попросту не могли дойти пешком. Самого Михалко сотрудники военкомата мобилизовали, когда он находился на реабилитации после продолжительного лечения от туберкулеза.

Ранее пенный военный ВСУ Василий Машико рассказал, что украинские военкомы насильно мобилизовали его в армию на должность заместителя командира взвода штурмовиков, несмотря на то что у него диагностировали третью стадию глухоты. По словам пленного, его поймали военкомы на улице и не отпускали, пока он не оказался мобилизован.