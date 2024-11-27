Пленный с глухотой рассказал о мобилизации в ВСУ

53-летнего глухого Машико насильно призвали и назначили замкомандира взвода ВСУ

Украинский военнопленный Василий Машико рассказал, что военкомы Вооруженных сил Украины (ВСУ) насильно мобилизовали его в армию на должность заместителя командира взвода штурмовиков несмотря на то, что ему диагностировали третью стадию глухоты. Его слова приводит РИА Новости.

Машико сообщил, что его насильно призвали и назначили замкомандира взвода ВСУ.

«На улице отловили… Подъехал микроавтобус, сказали: "проверка документов!" Я им дал, и больше меня не выпустили. Меня отвезли в ТЦК и все», — рассказал пленный.

Ранее сообщалось, что на Украине начальник военкомата пытался обменять отсрочки от мобилизации на талоны на дизельное топливо. Его задержали после получения взятки.