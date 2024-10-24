Начальник военкомата на Украине пытался выменять отсрочку от мобилизации на топливо

Начальник ТЦК на Украине пытался обменять отсрочку от мобилизации на топливо

Начальник Тернопольского районного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) пытался обменять отсрочки от мобилизации на талоны на дизельное топливо, передает Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

«Чиновник требовал у предпринимателя неправомерную выгоду за отсрочку от призыва на военную службу. (...) Военком предупредил мужчину, который занимается агробизнесом, что оформит ему справку об отсрочке только за взятку — талоны на одну тысячу литров дизельного топлива», — указано в сообщении.

Отмечается, что стоимость топлива составляет примерно 1,5 тысячи долларов, чиновник был задержан после получения взятки. В его автомобиле, помимо талонов, были обнаружены и изъяты 13 тысяч долларов и 73 тысячи гривен наличными.

Ранее пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Дмитрий Рутковский заявил, что сотрудники ТЦК угрожали ему и его родным. По его словам, украинцы настроены против военкомов.