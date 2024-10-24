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12:46, 24 октября 2024Бывший СССР

Начальник военкомата на Украине пытался выменять отсрочку от мобилизации на топливо

Начальник ТЦК на Украине пытался обменять отсрочку от мобилизации на топливо

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Начальник Тернопольского районного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) пытался обменять отсрочки от мобилизации на талоны на дизельное топливо, передает Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

«Чиновник требовал у предпринимателя неправомерную выгоду за отсрочку от призыва на военную службу. (...) Военком предупредил мужчину, который занимается агробизнесом, что оформит ему справку об отсрочке только за взятку — талоны на одну тысячу литров дизельного топлива», — указано в сообщении.

Отмечается, что стоимость топлива составляет примерно 1,5 тысячи долларов, чиновник был задержан после получения взятки. В его автомобиле, помимо талонов, были обнаружены и изъяты 13 тысяч долларов и 73 тысячи гривен наличными.

Ранее пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Дмитрий Рутковский заявил, что сотрудники ТЦК угрожали ему и его родным. По его словам, украинцы настроены против военкомов.

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      Валентин Карант
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