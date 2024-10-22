Пленный военнослужащий ВСУ рассказал об угрозах сотрудников ТЦК

Пленный боец ВСУ сообщил об угрозах сотрудников ТЦК ему и его родным

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Рутковский заявил, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) угрожали ему и его родным. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По его словам, украинцы настроены против ТЦК. «Я пошел, потому что мне сказали, что если не пойду, то будут проблемы у семьи и у всех родных», — признался украинский пленный.

Рутковский также рассказал, как попал в плен в приграничном районе Курской области. Он отметил, что военнослужащие группировки войск «Север» «нормально отнеслись, накормили, напоили, не били». Рутковский усомнился, что украинские военные также отнеслись бы к военнопленному.

Ранее Рутковский заявил, что бойцам ВСУ надоело воевать. Помимо этого, он сообщил об очень больших потерях украинских войск в Курской области.