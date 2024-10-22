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15:22, 22 октября 2024Бывший СССР

Украинский пленный рассказал об усталости ВСУ от конфликта

Украинский пленный рассказал, что бойцам ВСУ надоело воевать

Фото: Stringer / Reuters

Многим бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) надоело воевать. Об усталости от конфликта рассказал украинский пленный Дмитрий Рутковский, его цитирует РИА Новости.

«В нашем батальоне идейных не так уж и много. Всем это уже надоело. Есть, конечно, попадаются и идейные», — сказал он.

Кроме того, военнопленный отметил, что бойцы ВСУ настроены против военкомов. Помимо этого, он сообщил об очень больших потерях украинских войск в Курской области. Рутковский также заявил, что отправился воевать, так как его семье угрожали проблемами.

Ранее пленный командир ВСУ Александр Долматов рассказал об уничтожении его взвода под Угледаром. Военный также отметил нехватку людей, умеющих «держать оружие в руках».

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      Кристина Есикова
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