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12:30, 21 октября 2024Бывший СССР

Пленный ВСУ рассказал об уничтожении его взвода под Угледаром

Пленный военнослужащий ВСУ рассказал об уничтожении его взвода под Угледаром

Фото: Thomas Peter / Reuters

Пленный командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) 3-й роты 120-го батальона 113-й бригады территориальной обороны Александр Долматов рассказал об уничтожении его взвода близ Угледара, передает ТАСС.

«Личного состава нехватка была очень большая, в моем взводе осталось всего три человека, в других взводах чуть побольше», — рассказал военный.

По его словам, умеющих держать оружие людей перебрасывают на более сложные участки фронта, а остальным бригадам неоткуда брать резервы.

Ранее другой пленный офицер ВСУ Алексей Грищенко сообщил об огромных потерях Киева на харьковском направлении. Он отметил, что его подразделение за последнее время доукомплектовывали уже трижды. Производилось это за счет принудительной мобилизации гражданского населения.

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      Валентин Карант
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