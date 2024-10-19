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16:51, 19 октября 2024Россия

Пленный офицер ВСУ сообщил об огромных потерях на харьковском направлении

Пленный офицер: ВСУ на харьковском направлении несут потери батальонами и ротами

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Пленный офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Грищенко сообщил об огромных потерях Киева на харьковском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

«За два дня четверо наших — "200", один тяжелый — "300", уже, наверное, тоже "200", и я — "легкий 300". Запаниковал, без оружия вышел к русским позициям. Перевязали, вывезли, спасибо», — рассказал он.

Офицер отметил, что его подразделение за последнее время доукомплектовывали уже трижды. Производилось это за счет принудительной мобилизации гражданского населения.

Комментируя число потерь в его отделении, он сказал, что из них можно собрать целый батальон.

Ранее пленный боец Вооруженных сил Украины сообщил о вылазках иностранных наемников в Курскую область. Он отметил, что наемники были из Франции и США.

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      Никита Абрамов
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