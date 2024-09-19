RT: пленный боец ВСУ заявил о вылазках иностранных наемников в Курскую область

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил о вылазках иностранных наемников в Курскую область. Слова украинского военнослужащего приводит «RT на русском».

Он отметил, что наемники были из Франции и США.

«Увидел три пикапа Французского легиона. Я слышал, как они по-французски разговаривали... За нами еще ехало два пикапа. Там другая, американская форма», — заявил боец.

Ранее Telegram-канал Mash заявил, что украинские военные проходили подготовку в Великобритании. Уточняется, что британские инструкторы обучали украинских военных разведке с помощью дронов и тактике.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.