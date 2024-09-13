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13:16, 13 сентября 2024Россия

Стало известно о подготовке украинских бойцов в Великобритании

Mash: украинские военные проходили подготовку в Великобритании

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Украинские военные проходили подготовку в Великобритании. Об этом стало известно из публикации в Telegram-канале Mash об украинских пленных в Курской области.

Ранее сообщалось, что как минимум 200 украинских бойцов добровольно сдались в плен за последние четыре дня в российском регионе.

По данным Mash, большинство из них — штурмовики из теробороны и бывшие заключенные. Кроме того, среди плененных украинцев также были участники нацбатальонов, бойцы Сил специальных операций (ССО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) Украины.

«Многие проходили подготовку в Великобритании», — сообщает Mash. Уточняется, что британские инструкторы якобы обучали украинских военных разведке с помощью дронов и тактике.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. С 10 сентября российская армия начала контрнаступление. Официально в Минобороны сообщили, что за сутки в Курской области в плен сдались 12 украинских военных. Еще до 300 человек противник потерял во время боевых действий.

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      Елена Торубарова
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