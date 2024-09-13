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12:24, 13 сентября 2024Россия

Раскрыты потери украинских войск с начала вторжения в Курскую область

В МО РФ сообщили, что ВСУ потеряли более 12 тысяч военных в Курской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 12 тысяч военных с начала вторжения в Курскую область. Потери украинских войск раскрыли в Минобороны России (МО РФ).

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 12 795 военнослужащих», — уточнили в ведомстве.

По данным министерства, потери техники украинских формирований превысили полторы тысячи единиц. В частности, были уничтожены 108 танков и 44 боевые машины пехоты.

Кроме того, в списке уничтоженной техники числятся 86 бронетранспортеров, 691 боевая бронированная машина, 418 автомобилей и 93 артиллерийских орудий.

Среди потерь ВСУ также значится техника производства США. Из 26 уничтоженных российскими военными пусковых установок реактивных систем залпового огня было семь HIMARS и пять MLRS.

«[Также уничтожены] восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 25 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 12 единиц инженерной техники, из них шесть инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77», — следует из официального доклада МО РФ.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. С 10 сентября российская армия начала контрнаступление. Ранее в Минобороны сообщили, что за сутки украинские войска потеряли до 300 солдат в Курской области.

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      Елена Торубарова
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