Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли до 300 бойцов в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 300 солдат в Курской области. Такие цифры журналистам раскрыли в Минобороны России.

Помимо того, российским войскам удалось поразить несколько единиц бронетехники, среди которых были семь танков, две боевые машины пехоты, артиллерийское орудие, три бронетранспортера и две инженерные машины разграждения.

В оборонном ведомстве добавили, что с момента вторжения в Курскую область противник потерял 12 795 военнослужащих.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — заключили в министерстве.