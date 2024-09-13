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12:09, 13 сентября 2024Россия

Раскрыты суточные потери ВСУ в Курской области

Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли до 300 бойцов в Курской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 300 солдат в Курской области. Такие цифры журналистам раскрыли в Минобороны России.

Помимо того, российским войскам удалось поразить несколько единиц бронетехники, среди которых были семь танков, две боевые машины пехоты, артиллерийское орудие, три бронетранспортера и две инженерные машины разграждения.

В оборонном ведомстве добавили, что с момента вторжения в Курскую область противник потерял 12 795 военнослужащих.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — заключили в министерстве.

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      Никита Абрамов
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