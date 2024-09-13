Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:07, 13 сентября 2024Россия

Стало известно о 200 сдавшихся в плен под Курском украинских военных

Mash: около 200 солдат ВСУ добровольно сдались в плен под Курском за четыре дня

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Около 200 солдат Вооруженных cил Украины (ВСУ) добровольно сдались в плен под Курском за четыре дня. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, большая часть плененных украинских военных — штурмовики из теробороны и бывшие заключенные, а также участники нацбатальонов, бойцы Сил специальных операций (ССО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) Украины.

12 сентября Минобороны сообщало, что российские военные за двое суток восстановили контроль над десятью населенными пунктами в Курской области, среди которых Снагость и Апанасовка. По данным Mash, значительную часть украинских бойцов пленили при зачистке этих территорий, которые вернулись под контроль ВС РФ «практически без прямого боестолкновения с противником».

Со слов пленных, в живых осталось мало украинских военных, и многие планировали отступать, но им приказали оставаться.

Mash утверждает, что на сегодняшний день обменный фонд из числа взятых на всех направлениях в зоне проведения специальной военной операции (СВО) украинских пленных составляет 5000 человек.

Ранее 13 сентября в Минобороны сообщили, что за сутки в Курской области в плен сдались 12 украинских военных. Еще до 300 человек противник потерял в ходе боевых действий.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      Пехота и бронетехника ВСУ атаковали еще один участок российской границы

      Pharaoh получил 100 миллионов рублей за рекламу в удаленном треке

      Депутат снял взорванный мост, подбитую технику и горящий магазин в российском регионе

      Появились подробности о бое со сдерживающим десять часов натиск ВСУ российским офицером

      Россиянам предрекли проблемы с оплатой в Турции из-за нового проекта властей

      Неизвестный счастливчик выиграл 73 миллиарда рублей в лотерею

      Стало известно о прохождении подготовки украинских бойцов в Великобритании

      Обвиняемого в подготовке подрыва железнодорожного моста в Севастополе арестовали

      В российском регионе школьники жестоко избили сверстника из-за мата и попали на видео

      В Раде мобилизацию назвали охотой на украинцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше