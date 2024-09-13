Стало известно о 200 сдавшихся в плен под Курском украинских военных

Mash: около 200 солдат ВСУ добровольно сдались в плен под Курском за четыре дня

Около 200 солдат Вооруженных cил Украины (ВСУ) добровольно сдались в плен под Курском за четыре дня. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, большая часть плененных украинских военных — штурмовики из теробороны и бывшие заключенные, а также участники нацбатальонов, бойцы Сил специальных операций (ССО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) Украины.

12 сентября Минобороны сообщало, что российские военные за двое суток восстановили контроль над десятью населенными пунктами в Курской области, среди которых Снагость и Апанасовка. По данным Mash, значительную часть украинских бойцов пленили при зачистке этих территорий, которые вернулись под контроль ВС РФ «практически без прямого боестолкновения с противником».

Со слов пленных, в живых осталось мало украинских военных, и многие планировали отступать, но им приказали оставаться.

Mash утверждает, что на сегодняшний день обменный фонд из числа взятых на всех направлениях в зоне проведения специальной военной операции (СВО) украинских пленных составляет 5000 человек.

Ранее 13 сентября в Минобороны сообщили, что за сутки в Курской области в плен сдались 12 украинских военных. Еще до 300 человек противник потерял в ходе боевых действий.