Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:00, 12 сентября 2024Россия

Минобороны подвело итоги двух суток наступления в Курской области

Группировка Север за двое суток освободила 10 населенных пунктов Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Группировка российских войск «Север» за двое суток освободила 10 населенных пунктов Курской области. Об этом сообщило Минобороны.

Речь идет о населенных пунктах Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь, уточнили в военном ведомстве.

Кроме того, российские войска отразили несколько контратак противника, нанеся ему поражение на ряде направлений. Сейчас в лесных массивах продолжается выявление и уничтожение украинских диверсантов.

Бои в приграничных районах Курской области начались в начале августа.

11 сентября об освобождении десяти населенных пунктов в Курской области сообщил командир подразделений «Ахмат» Апти Алаудинов. При этом он не перечислил конкретные села, поселки и деревни, над которыми был возвращен контроль.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский ответил на контрнаступление России под Курском фразой «все идет по нашему плану»

      В России отреагировали на слова Маска о шаге к третьей мировой войне

      В Молдавии зарегистрировали Санду кандидатом в президенты

      Космическую медузу заметили в небе над Сибирью

      В квартире пенсионерки из российского города обрушилась бетонная стена

      Кэти Перри отреагировала на фото с засмотревшимся на ягодицы Ким Кардашьян Орландо Блумом

      Биржевые цены на бензин в России резко снизились

      Россияне заметили в небе необычное свечение

      Россияне стали переводить меньше денег в одну закавказскую республику

      Патриарха Кирилла под руки привели к скорой после выступления в Петербурге. Что случилось и что говорят в его окружении?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше