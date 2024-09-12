Минобороны подвело итоги двух суток наступления в Курской области

Группировка российских войск «Север» за двое суток освободила 10 населенных пунктов Курской области. Об этом сообщило Минобороны.
Речь идет о населенных пунктах Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь, уточнили в военном ведомстве.
Кроме того, российские войска отразили несколько контратак противника, нанеся ему поражение на ряде направлений. Сейчас в лесных массивах продолжается выявление и уничтожение украинских диверсантов.
Бои в приграничных районах Курской области начались в начале августа.
11 сентября об освобождении десяти населенных пунктов в Курской области сообщил командир подразделений «Ахмат» Апти Алаудинов. При этом он не перечислил конкретные села, поселки и деревни, над которыми был возвращен контроль.