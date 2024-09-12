Минобороны подвело итоги двух суток наступления в Курской области

Группировка Север за двое суток освободила 10 населенных пунктов Курской области

Группировка российских войск «Север» за двое суток освободила 10 населенных пунктов Курской области. Об этом сообщило Минобороны.

Речь идет о населенных пунктах Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь, уточнили в военном ведомстве.

Кроме того, российские войска отразили несколько контратак противника, нанеся ему поражение на ряде направлений. Сейчас в лесных массивах продолжается выявление и уничтожение украинских диверсантов.

Бои в приграничных районах Курской области начались в начале августа.

11 сентября об освобождении десяти населенных пунктов в Курской области сообщил командир подразделений «Ахмат» Апти Алаудинов. При этом он не перечислил конкретные села, поселки и деревни, над которыми был возвращен контроль.