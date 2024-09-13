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12:23, 13 сентября 2024Россия

Бойцы ВСУ сдались в плен в Курской области

Минобороны: 12 солдат ВСУ сдались в плен в Курской области

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

12 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен в Курской области. Об этом сообщило Минобороны в сводке о ситуации в российском регионе.

Еще до 300 человек противник потерял в ходе боевых действий, отметили в оборонном ведомстве.

С начала вторжения в Курскую область потери ВСУ составили почти 13 тысяч человек, подчеркнули в министерстве. Помимо этого, российские военнослужащие уничтожили 108 украинских танков, более 900 единиц бронетехники противника, а также большое количество прочей военной техники.

13 сентября стало известно об освобождении еще двух сел в Курской области. Речь идет о населенных пунктах Дарьино и Толстый Луг. Подтверждения их занятия от Минобороны на момент публикации материала не поступало.

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      Алан Босиков
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