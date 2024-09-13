Бойцы ВСУ сдались в плен в Курской области

Минобороны: 12 солдат ВСУ сдались в плен в Курской области

12 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен в Курской области. Об этом сообщило Минобороны в сводке о ситуации в российском регионе.

Еще до 300 человек противник потерял в ходе боевых действий, отметили в оборонном ведомстве.

С начала вторжения в Курскую область потери ВСУ составили почти 13 тысяч человек, подчеркнули в министерстве. Помимо этого, российские военнослужащие уничтожили 108 украинских танков, более 900 единиц бронетехники противника, а также большое количество прочей военной техники.

13 сентября стало известно об освобождении еще двух сел в Курской области. Речь идет о населенных пунктах Дарьино и Толстый Луг. Подтверждения их занятия от Минобороны на момент публикации материала не поступало.