Стало известно об освобождении еще двух сел в Курской области

Mash: армия России освободила села Дарьино и Толстый Луг в Курской области

Армия России освободила еще два населенных пункта в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Речь идет о селах Дарьино и Толстый Луг.

Помимо этого, канал сообщает о продолжающемся штурме села Любимовка. В то же время украинские войска пытаются контратаковать российские подразделения и вернуть утраченные позиции, говорился в сообщении.

12 сентября Минобороны сообщило об освобождении десяти населенных пунктов в Курской области. В министерстве перечислили возвращенные села, поселки и деревни — это Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.