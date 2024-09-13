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11:37, 13 сентября 2024Россия

Стало известно об освобождении еще двух сел в Курской области

Mash: армия России освободила села Дарьино и Толстый Луг в Курской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Армия России освободила еще два населенных пункта в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Речь идет о селах Дарьино и Толстый Луг.

Помимо этого, канал сообщает о продолжающемся штурме села Любимовка. В то же время украинские войска пытаются контратаковать российские подразделения и вернуть утраченные позиции, говорился в сообщении.

12 сентября Минобороны сообщило об освобождении десяти населенных пунктов в Курской области. В министерстве перечислили возвращенные села, поселки и деревни — это Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.

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