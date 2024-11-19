Зеленский прокомментировал возможное снижение возраста мобилизации

Зеленский опроверг возможное снижение возраста мобилизации на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг возможное снижение возраста мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«А чего же тогда не подписываешь закон 11379д (принятый Радой закон, предусматривающий освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет, — прим. «Ленты.ру»)?» — высказался политик.

Зеленский прокомментировал в ходе презентации своего «плана стойкости» возможное снижение возраста мобилизации на Украине. По его словам, вместо понижения возраста мобилизации власти предложат контракты с ВСУ с мотивационным пакетом гражданам, не достигшим 25-летия.

Ранее Зеленский представил в Верховной Раде новый «план стойкости», состоящий из 10 пунктов. План направлен на укрепление военного потенциала Украины.