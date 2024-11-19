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12:58, 19 ноября 2024Бывший СССР

Зеленский представил в Верховной Раде новый «план стойкости»

Гончаренко: Зеленский представил в Верховной Раде новый «план стойкости»
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде новый «план стойкости». Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

Парламентарий рассказал, что представленный украинским лидером документ включает в себя десять пунктов. В их числе: «единство», «фронт», «оружие», «деньги», «энергетика», «безопасность», «общины», «человеческий капитал», «культурный суверенитет» и «политика героев». Раскрывать содержание данных пунктов Гончаренко не стал.

«Это доктрина, которая должна провести Украину от войны к миру», — написал депутат Рады.

Ранее стало известно, что «план стойкости» Зеленского может включить в себя изменение подхода к мобилизации в Вооруженные силы Украины. По информации «Украинской правды», документ также будет предусматривать наращивание производства на Украине.

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