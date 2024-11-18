На Украине раскрыли подробности «плана стойкости» Зеленского

УП: Зеленский представит новый «план стойкости» Украины в Верховной Раде

Президент Украины Владимир Зеленский представит новый «план стойкости» в Верховной Раде. Документ включает в себя изменение подхода к мобилизации и наращивание производства на Украине, его детали раскрыло издание «Украинская правда» (УП).

Среди заявленных мер — пересмотр политики мобилизации и рекрутинга, защита энергосистемы, реабилитация военнослужащих, а также создание министерства объединения украинцев.

Отмечается, что украинский лидер выступит перед парламентариями 18 ноября.

Ранее Зеленский высказался про снятие запрета на удары вглубь России. Украинский лидер не стал прямо подтверждать факт разрешения наносить удары, но добавил, что «ракеты сами за себя скажут».