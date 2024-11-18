Зеленский высказался про снятие запрета на удары вглубь РФ

Зеленский заявил, что Москве не анонсируют разрешение на удары вглубь России

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении высказался про снятие запрета на удары вглубь РФ американским оружием. Ролик опубликован в Telegram-канале украинского лидера.

«Удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно», — заявил он. Политик назвал снятие запрета частью представленного партнерам «плана победы».

Ранее The New York Times сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории РФ. Как рассказали источники издания, решение приняли на фоне информации о том, что Россия задействовала в боевых действиях в Курской области войска КНДР.