В Сумской области всех коммунальщиков обязали мобилизовать за два дня

Мэр Конотопа Семенихин: всех коммунальщиков постановили мобилизовать за два дня

Власти Сумской области постановили мобилизовать всех сотрудников коммунальных предприятий и критической инфраструктуры за два дня. Об этом сообщил мэр города Конотопа Артем Семенихин в Telegram.

Он отметил, что коммунальщиков решили лишить брони от мобилизации на фоне критической ситуации с водо- и теплоснабжением. Кроме того, начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх распорядился выделить по одному человеку к каждому сотруднику военкомата, чтобы проконтролировать, что их мобилизуют в обозначенный срок, добавил мэр.

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