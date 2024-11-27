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22:54, 27 ноября 2024Бывший СССР

В Сумской области всех коммунальщиков обязали мобилизовать за два дня

Мэр Конотопа Семенихин: всех коммунальщиков постановили мобилизовать за два дня
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

Власти Сумской области постановили мобилизовать всех сотрудников коммунальных предприятий и критической инфраструктуры за два дня. Об этом сообщил мэр города Конотопа Артем Семенихин в Telegram.

Он отметил, что коммунальщиков решили лишить брони от мобилизации на фоне критической ситуации с водо- и теплоснабжением. Кроме того, начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх распорядился выделить по одному человеку к каждому сотруднику военкомата, чтобы проконтролировать, что их мобилизуют в обозначенный срок, добавил мэр.

Ранее стало известно, что администрация действующего президента США Джо Байдена оказывает давление на Украину, чтобы снизить возрастной порог призыва до 18 лет с целью быстрого увеличения численности украинской армии.

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