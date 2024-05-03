В ВСУ начнут служить душевнобольные и люди с умственной отсталостью

Минобороны Украины включило в перечень годных к службе в ВСУ душевнобольных

Министерство обороны Украины включило в перечень годных к службе в Вооруженных силах Украины (ВСУ) людей с некоторыми формами психологических заболеваний и умственной отсталости. Соответствующий указ опубликован на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, людей с умственной отсталостью направят служить в территориальные центры комплектации. Душевнобольные с 4 мая начнут служить в ВСУ в зависимости от типа расстройства. Люди с легкими психическими заболеваниями будут служить в тылу, а тех, у кого наблюдается динамика выздоровления, могут признать полностью годными.

Кроме того, по новому указу Минобороны годными к службе при стойкой ремиссии могут признать больных раком и ВИЧ, в случае если болезнь протекает бессимптомно.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации в стране. Теперь военнообязанные должны явиться в военкоматы, чтобы обновить свои данные, в противном случае им грозят серьезные штрафы.