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18:00, 16 апреля 2024Бывший СССР

Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Что изменится?

Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 16 апреля, подписал закон об ужесточении мобилизации в стране. В карточке законопроекта на сайте Верховной Рады говорится, что документ возвращен с подписью украинского лидера.

Основные положения законопроекта вступят в силу через месяц после его опубликования.

Верховная Рада приняла закон об ужесточении мобилизации во втором чтении 11 апреля. Зеленые кнопки нажали 283 депутата из 351. По словам депутата украинского парламента Виктории Сюмар, за принятие документа голосовали под давлением «сверху».

Фото: Reuters

При этом в законопроект внесли 31 поправку, в том числе исключающую положение о демобилизации через 36 месяцев службы. Сообщалось, что данный пункт убрали из документа по требованию главкома ВСУ Александра Сырского.

Закон об ужесточении мобилизации предполагает изменения в получении повесток

Согласно проекту, в течение 60 дней после вступления закона в силу призывники и военнообязанные должны обновить свои данные. Нарушителям грозит административная ответственность: от штрафа в размере 17-22,5 тысячи гривен до лишения водительских прав. Также для мужчин от 18 до 60 лет станет обязательным ношение военного билета. Что касается повестки, то она будет считаться врученной, даже если ее не передали гражданину лично в руки.

Кроме того, документ освобождает от мобилизации почти всех сотрудников правоохранительных органов, помощников депутатов и владельцев стратегических предприятий. В свою очередь студенты, получающие второе высшее образование, отсрочки лишились. Помимо этого усложнилось получение брони для инвалидов и их родственников.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

С середины января 2025 года вступит в силу пункт о мобилизации транспорта. Изъять транспортное средство смогут при условии, что в собственности гражданина Украины находится более одного автомобиля.

Принятый Зеленским законопроект вызвал критику на Украине

Скандальный законопроект об ужесточении мобилизации на Украине вызвал волну критики. В России его назвали противоправным. Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает, что подобные меры не помогут укомплектовать личный состав украинской армии. А постпред при ООН Василий Небензя заявил о превращении украинцев в крепостных.

Тем временем на Украине депутат Рады и бывший спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что документ разрушит экономику страны.

Этот закон уничтожает экономику, потому что обязывает работодателей обеспечивать мобилизацию. Он уничтожает финансовую систему, потому что еще до его принятия украинцы за месяц вывели со счетов более 27 миллиардов гривен

Дмитрий Разумковдепутат Верховной Рады и бывший спикер парламента

Недовольство законопроектом, а именно исключением из него пункта о демобилизации, высказали также украинские военнослужащие. Солдаты ВСУ отметили, что даже готовы пойти на дезертирство.

Однако часть военных уверена, что Украина не может позволить себе такую роскошь, как демобилизация. Заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин подчеркнул, что Киев не может ослаблять армию в текущих условиях. Минобороны Украины также объясняло отказ от демобилизации из ВСУ наступлением Российской армии практически по всей линии фронта.

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      Варвара Кошечкина
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