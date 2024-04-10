У украинцев задумали мобилизовать лишние автомобили

Депутат Рады Безуглая: у украинцев могут мобилизовать лишние автомобили

«Лишние» автомобили украинцев могут мобилизовать на нужды Вооруженных сил республики (ВСУ). Такое положение есть в законопроекте о мобилизации, поданном в Верховную Раду, сообщила депутат Марьяна Безуглая.

«Мобилизация транспортных средств — уточнение. Для граждан — в случае наличия в собственности более одного транспортного средства могут мобилизовать», — привела она детали законопроекта.

Помимо этого, в тексте указано, что местные государственные органы теперь будут обязаны участвовать в мобилизации, а не только способствовать ей, как ранее.

Ранее стало известно, что в новом законе о мобилизации предусматривается повторное прохождение медицинского обследования для тех, кто получил II-III группы инвалидности после 24 февраля 2022 года.