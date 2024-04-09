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23:06, 9 апреля 2024Бывший СССР

На Украине раскрыли пункты утвержденного в первом чтении закона о мобилизации

Комитет Рады Украины по обороне принял в первом чтении закон о мобилизации

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Комитет Верховной Рады Украины по обороне принял в первом чтении законопроект о мобилизации, его пункты раскрыл депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале.

На второе чтение направлен ряд норм, в том числе те, что вызывали споры в обществе. Так, предполагается введение ограничения консульских услуг для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет без военно-учетных документов.

Также оставлено положение об ограничении на управление транспортными средствами для уклонистов по требованию территориальных центров комплектования (ТЦК).

Получившие 2-3 группу инвалидности после 24 февраля 2022 года, за исключением военных, должны пройти повторное медицинское обследование на предмет пригодности к службе. Признанные ограниченно годными обязаны явиться на медосмотр в течение 12 месяцев.

В законопроект внесли ряд нововведений для военных. Среди них — право на демобилизацию лиц с инвалидностью и после освобождения из плена, ежемесячное вознаграждение за особенности прохождения службы в размере 10 тысяч гривен, выплата 70 тысяч гривен ежемесячно военнослужащим, находящимся на «нуле», выполняющим задачи по контрнаступлению.

Депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале отметил, что в проекте снова много изменений, он призвал дождаться сводной таблицы и допустил, что голосование в Верховной Раде состоится не позднее 10 апреля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон Верховной Рады о снижении минимального возраста мобилизации в вооруженные силы страны до 25 лет. До этого предельный возраст мобилизации в республике составлял 27 лет.

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      Марина Совина
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