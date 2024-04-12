Новый закон о мобилизации на Украине назвали противоправным

Эксперт Денисов: новый закон о мобилизации на Украине ущемляет права граждан

Новый закон, предполагающий ужесточение мобилизации на Украине, является противоправным. Таким его назвал эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов, передает РИА Новости.

11 апреля Верховная Рада Украины приняла закон, предполагающий ужесточение мобилизации в республике. Так, военнообязанные должны явиться в военкоматы в течение 60 дней с начала объявления мобилизации, повестку при этом могут направить через электронный кабинет призывника. При этом от мобилизации освободили чиновников, силовиков и депутатов.

Денисов объяснил, что миллионы мужчин-украинцев, находящихся за границей, теперь лишены любых консульских услуг без уточнения своего статуса по мобилизации. Помимо этого, по словам политолога, эти меры не помогут укомплектовать личный состав украинской армии.

«По сути, это ущемление прав обычных граждан. Власть прекрасно понимает, что теми методами и инструментами, которые у них были, они не обеспечат армию. Люди не хотят служить: боятся, не понимают конечных целей», — высказывается эксперт.

Ранее постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что новый закон о мобилизации превращает украинцев в крепостных. Он отметил, что западные страны предпочитают умалчивать о мобилизации на Украине.