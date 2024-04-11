На Украине принят скандальный закон об ужесточении мобилизации. Кого отправят на фронт?

Украинская Верховная Рада приняла законопроект об ужесточении мобилизации

Верховная Рада Украины приняла закон, предполагающий ужесточение мобилизации в республике. За предложенный к рассмотрению проект проголосовали 283 депутата из 351.

В первом чтении проект был принят Верховной Радой в феврале. Перед вторым чтением к инициативе подали более четырех тысяч правок. Как уточнил депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк, в итоге была принята 31 поправка, в том числе исключающая положение о демобилизации через 36 месяцев.

Новый проект предполагает ужесточение порядка проведения мобилизации, в том числе наказания за уклонение от нее. Так, военнообязанные должны явиться в военкоматы в течение 60 дней с начала объявления мобилизации, повестку при этом могут направить через электронный кабинет призывника. Повестка будет считаться полученной даже без вручения лично в руки. Кроме того, граждане в возрасте от 18 до 60 лет в период мобилизации должны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их полицейским, военкомам и сотрудникам погранслужбы. Без военного билета за границу не выпустят даже тех мужчин указанного возраста, которые имеют на это право.

Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

При этом две скандальные нормы — об обязательном наличии у военнообязанного электронного кабинета, через который будут рассылать повестки, и о блокировке счетов уклонистов — из документа изъяли. За нарушение вышеперечисленных норм предусмотрен ряд санкций — от штрафов (до 22,5 тысячи гривен — примерно 54 тысячи рублей) до лишения прав на управление автомобилем. Также украинская полиция, обнаружив, что гражданин вовремя не подал сведения о себе, может задержать его и принудительно доставить в территориальный центр комплектования (ТЦК).

От мобилизации освободили чиновников, силовиков и депутатов

От мобилизации освобождены практически все представители правоохранительных органов (полиция в полном составе), помощники депутатов и владельцы стратегических предприятий. Среди граждан отсрочку получат инвалиды всех групп (их заставят раз в год или чаще проходить переаттестацию). Инвалидам третьей группы оговорили отдельно перечень заболеваний, по которым они получают освобождение. Также отсрочку сохранят ближайшие родственники инвалидов, но с рядом оговорок.

Главком ВСУ уменьшил запрос на мобилизацию

Как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, украинским войскам требуется не 500 тысяч военнослужащих, как ранее заявлял Генштаб, а меньше. В пополнении подразделений он надеется не только на мобилизованных, но и на добровольцев. Кроме того, высвободить военнослужащих позволит аудит частей ВСУ, которые не принимают участия в боевых действиях.

При этом в декабре 2023 года президент Владимир Зеленский рассказал, что Генштаб просил его мобилизовать еще от 450 тысяч до 500 тысяч человек. Он уточнял, что это обойдется бюджету страны в дополнительные 500 миллиардов гривен, пояснив, что на содержание одного военнослужащего ВСУ уходят налоги от шести гражданских украинцев.

В то же время занимавший на тот момент пост главкома ВСУ Валерий Залужный опровергал слова Зеленского. По его словам, военное командование не делало подобного запроса. Вместе с тем он признал, что у ВСУ есть определенные потребности в людях.

Российский военный раскрыл влияние закона о мобилизации на численность ВСУ

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что новые украинские законы о мобилизации помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ) набрать до 500 тысяч человек.

Около 15 миллионов человек выехали за пределы Украины, остались дети 18-23 года, поэтому они снижают планку [призыва] до 25. И остались больные, хромые люди, которые не годны к службе. Поэтому [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, чтобы решить эту проблему, и нужен был закон о мобилизации Анатолий Матвийчук полковник в отставке, военный эксперт

По словам военного, чтобы соответствовать требованиям, которые предъявляют НАТО и США, Украине нужно восполнить потери, которые она понесла в ходе контрнаступления.