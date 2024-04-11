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10:50, 11 апреля 2024Бывший СССР

Верховная Рада приняла закон об ужесточении мобилизации

Верховная Рада Украины приняла закон о мобилизации

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Верховная Рада Украины приняла закон о мобилизации. За принятие проекта выступили 283 народных депутата из 351, сообщил депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, депутаты приняли 31 поправку, в том числе о демобилизации. Новый проект предполагает ужесточение порядка проведения мобилизации, в том числе наказания за уклонение от нее. В частности, военнообязанные должны явиться в военкоматы в течение 60 дней с начала объявления мобилизации. При этом повестку могут направить через электронный кабинет призывника. Граждане в возрасте от 18 до 60 лет в период мобилизации обязаны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их полицейским, военкомам и сотрудникам погранслужбы.

Ранее спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин объяснил исключение положения о демобилизации из закона о мобилизации. По его словам, сейчас происходит наступление Российской армии практически по всей линии фронта. В связи с этим ослаблять украинскую армию «сейчас нельзя», отметил Лазуткин.

Против закона о мобилизации на Украине без решений по нормам о демобилизации выступал глава фракции «Европейская солидарность» в Раде, бывший президент Петр Порошенко.

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