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20:23, 10 апреля 2024Бывший СССР

В Киеве объяснили отказ от демобилизации из ВСУ

Спикер МО Украины объяснил отказ от демобилизации из ВСУ наступлением России

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В министерстве обороны (МО) Украины объяснили исключение положения о демобилизации из закона о мобилизации сложившейся на фронте ситуацией. Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер ведомства Дмитрий Лазуткин.

«Норма о демобилизации через 36 месяцев [службы] сначала присутствовала в законопроекте [о мобилизации]. Но пока что были пожелания [убрать из законопроекта данное положение] от Генерального штаба, который понимает оперативную ситуацию, который понимает угрозы и риски, которые стоят перед государством», — уточнил причины отказа от демобилизации представитель Минобороны Украины.

Лазуткин добавил, что в настоящее время Киев отмечает наступление российской армии практически по всей линии фронта. В связи с этим ослабить Вооруженные силы Украины (ВСУ) «сейчас нельзя».

Об исключении демобилизации из закона об усилении мобилизации в ВСУ стало известно 9 апреля. Информацию о данной поправке подтвердил «Украинской правде» источник в Верховной Раде.

Против закона о мобилизации на Украине без решений по нормам о демобилизации выступил руководитель фракции «Европейская солидарность» в Раде, экс-президент страны Петр Порошенко. По словам политика, депутаты получили таблицу с положениями незадолго для голосования, чтобы они не успели прочитать, что именно предстоит утвердить.

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      Екатерина Грищенко
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