Демобилизацию захотели исключить из закона об усилении мобилизации в ВСУ

Рада: демобилизацию могут исключить из закона об усилении мобилизации в ВСУ

Демобилизацию хотят исключить из законопроекта об усилении мобилизации в Вооруженных силах Украины (ВСУ), пишет «Украинская правда» со ссылкой на источник в комитете Верховной Рады.

Он отметил, что из-за большого количества депутатских правок некоторые положения законопроекта требуют более детального анализа и дополнительного изучения.

«Предлагается вопрос оснований увольнения с военной службы, а также внедрения на законодательном уровне ротации военнослужащих нормировать отдельно путем рассмотрения в другом законопроекте», — говорится в письме главнокомандующего ВСУ Александра Сырского к министру обороны страны Рустему Умерову, которое публикует издание.

Ранее президент страны Владимир Зеленский заявил, что от Рады требуют в ближайшие дни принять законопроект о мобилизации.