Зеленский заявил о требовании к Раде принять законопроект о мобилизации

Зеленский: от Рады требуют в ближайшие дни принять законопроект о мобилизации

На Украине от депутатов Верховной Рады требуют в ближайшие дни принять законопроект о мобилизации, признал президент страны Владимир Зеленский. Об этом пишет ТАСС.

По мнению политика, четырех месяцев для рассмотрения законопроекта достаточно, депутаты «уже переборщили» с его обсуждением. «Мы говорим с парламентом, чтобы они проголосовали в ближайшие дни за соответствующий закон, это очень важно», — добавил он.

Зеленский считает, что промедление украинского парламента с ужесточением мобилизации заставило Запад сомневаться в необходимости дальнейшей поддержки Киева.

Ранее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук сообщил, что законопроект о мобилизации на Украине будет рассмотрен Радой уже на ближайшем заседании.

Зеленский подписал закон о снижении минимального возраста мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) до 25 лет.