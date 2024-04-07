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00:49, 7 апреля 2024Бывший СССР

Зеленский заявил о требовании к Раде принять законопроект о мобилизации

Зеленский: от Рады требуют в ближайшие дни принять законопроект о мобилизации
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Hennadii Minchenko / Global Look Press

На Украине от депутатов Верховной Рады требуют в ближайшие дни принять законопроект о мобилизации, признал президент страны Владимир Зеленский. Об этом пишет ТАСС.

По мнению политика, четырех месяцев для рассмотрения законопроекта достаточно, депутаты «уже переборщили» с его обсуждением. «Мы говорим с парламентом, чтобы они проголосовали в ближайшие дни за соответствующий закон, это очень важно», — добавил он.

Зеленский считает, что промедление украинского парламента с ужесточением мобилизации заставило Запад сомневаться в необходимости дальнейшей поддержки Киева.

Ранее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук сообщил, что законопроект о мобилизации на Украине будет рассмотрен Радой уже на ближайшем заседании.

Зеленский подписал закон о снижении минимального возраста мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) до 25 лет.

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      Марина Совина
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