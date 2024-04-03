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20:58, 3 апреля 2024Бывший СССР

Спикер Рады назвал срок рассмотрения закона о мобилизации

Стефанчук: закон о мобилизации будет рассмотрен на ближайшем заседании
Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук. Фото: Pontus Lundahl / TT News Agency / Reuters

Законопроект о мобилизации на Украине будет рассмотрен Верховной Радой Украины уже на ближайшем заседании. Об этом заявил в эфире украинского телемарафона спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

Стефанчук сообщил, что законопроект прошел все обсуждения в профильном комитете Рады и готов к рассмотрению на пленарном заседании. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом законопроект о снижении мобилизационного возраста до 25 лет.

«Я убежден, что у нас есть потенциал на ближайшее заседание вынести его в зал Верховной Рады», — заявил спикер Рады. По его словам, профильный комитет готовит таблицу поправок к рассмотрению законопроекта во втором чтении. Политик добавил, что все депутаты понимают важность инициативы, несмотря на споры о законе.

Ранее Государственная служба статистики Украины насчитала почти 500 тысяч новых призывников после решения Зеленского о снижении мобилизационного возраста. Однако в ведомстве отметили, что последняя перепись населения проводилась еще в 2001 году.

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      Юрий Леонов
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