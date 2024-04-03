Спикер Рады назвал срок рассмотрения закона о мобилизации

Стефанчук: закон о мобилизации будет рассмотрен на ближайшем заседании

Законопроект о мобилизации на Украине будет рассмотрен Верховной Радой Украины уже на ближайшем заседании. Об этом заявил в эфире украинского телемарафона спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

Стефанчук сообщил, что законопроект прошел все обсуждения в профильном комитете Рады и готов к рассмотрению на пленарном заседании. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом законопроект о снижении мобилизационного возраста до 25 лет.

«Я убежден, что у нас есть потенциал на ближайшее заседание вынести его в зал Верховной Рады», — заявил спикер Рады. По его словам, профильный комитет готовит таблицу поправок к рассмотрению законопроекта во втором чтении. Политик добавил, что все депутаты понимают важность инициативы, несмотря на споры о законе.

Ранее Государственная служба статистики Украины насчитала почти 500 тысяч новых призывников после решения Зеленского о снижении мобилизационного возраста. Однако в ведомстве отметили, что последняя перепись населения проводилась еще в 2001 году.