На Украине насчитали почти 500 тысяч новых призывников после решения Зеленского

Госстат Украины оценил число 25- и 26-летних мужчин в стране в 467 тысяч человек

Государственная служба статистики Украины оценила число 25- и 26-летних мужчин в стране в 467 тысяч человек. Такие данные ведомство привело украинскому изданию «Телеграф».

Как отметили в Госстате страны, по состоянию на январь 2022 года на Украине насчитывалось около 467 тысяч мужчин в возрасте 25-26 лет. Однако в ведомстве признали, что данная оценка может быть неточной, так как последняя перепись населения проводилась еще в 2001 году.

«По международным нормам такая перепись должна проводиться раз в десять лет и Киев должен был повторить ее в 2011 году. Но Украина — единственное в Европе государство, которое этого не сделало. Ее постоянно переносили из-за нехватки средств. А сейчас снова переносят — ждем, пока закончится война. После победы мы осуществим полный учет населения», — отметили в Госстате.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон Верховной Рады о снижении минимального возраста мобилизации в Вооруженные силы республики до 25 лет.