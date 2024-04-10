Порошенко: фракция не будет голосовать по мобилизации без норм о демобилизации

Фракция «Европейская солидарность» в Верховной Раде не будет голосовать за закон об усилении мобилизации без решений по нормам о демобилизации. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) заявил руководитель парламентского объединения, экс-президент Украины Петр Порошенко.

По словам политика, в ходе предварительных совещаний парламентарии договорились о внесении в закон о мобилизации норм о демобилизации военных через 36 или 48 месяцев службы, а также о создании эффективного механизма ротации и отпусков для военных длительностью не менее шести месяцев.

«Если вы попробуете хоть что-то из этого найти сейчас в законопроекте, который тайно ночью проголосован, а таблица вам была роздана только час назад, намеренно, чтобы вы не успели прочитать, за что голосуете, то это точно дискредитирует Верховную Раду», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что украинские власти намерены отбирать у украинцев лишние автомобили в пользу армии. Если у гражданина в собственности две машины, то одну из них могут мобилизовать, заявила депутат Марьяна Безуглая.