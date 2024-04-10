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19:20, 10 апреля 2024Бывший СССР

Военный высказался о влиянии закона о мобилизации на Украине на численность ВСУ

Полковник Матвийчук считает, что мобилизация позволит ВСУ набрать 500 тысяч

Фото: Reuters

Новые украинские законы о мобилизации помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ) набрать до 500 тысяч человек, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о том, как изменения законодательства республики могут повлиять на численность армии.

«Чтобы Украине более-менее соответствовать требованиям, которые ей предъявляют и НАТО, и США, нужно восполнить потери, которые они произвели своим контрнаступлением. Сегодня нормальных людей, которых можно призвать в армию, нет. Около 15 миллионов человек выехали за пределы Украины, остались дети 18-23 года, поэтому они снижают планку [призыва] до 25. И остались больные, хромые люди, которые не годны к службе. Поэтому [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, чтобы решить эту проблему, и нужен был закон о мобилизации. (...) Я думаю, они отловят свои полмиллиона, но эти полмиллиона уже заражены паническими и пораженчискими настроениями», — сказал он.

10 апреля Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, который позволяет мобилизовывать осужденных. Как сообщил в Telegram-канале депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), идею поддержал 281 депутат.

Согласно инициативе, заключенные смогут отправиться на фронт. «Нужно дать возможность осужденным воевать, если они хотят», — отметил он. При этом депутат добавил, что тех, кто осужден по тяжким статьям, допускать в зону боевых действий не будут.

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