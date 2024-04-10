На Украине приняли в первом чтении закон о мобилизации осужденных

Верховная Рада приняла в первом чтении закон о мобилизации осужденных

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон о мобилизации осужденных. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

В поддержку законопроекта проголосовал 281 депутат.

По словам Гончаренко, принимать на службу предлагается определенные категории заключенных — только тех, кто совершил нетяжкие преступления. «Нужно дать возможность осужденным воевать, если они хотят», — заявил депутат.

При этом он подчеркнул, что осужденные по тяжким статьям мобилизованы не будут.

Ранее стало известно, что украинские власти хотят отбирать у украинцев лишние автомобили в пользу армии. Если у гражданина в собственности две машины, до одну из них могут мобилизовать, заявила депутат Марьяна Безуглая.