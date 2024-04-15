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09:33, 15 апреля 2024Бывший СССР

Солдаты ВСУ заявили о желании дезертировать из-за законопроекта о мобилизации

«Страна.ua»: военные ВСУ могут дезертировать из-за законопроекта о мобилизации

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Одессы негативно высказались об отмене демобилизации на Украине, заявив, что готовы пойти на дезертирство. Результаты опроса приводит издание «Страна.ua».

Украинские журналисты опросили военных в Одессе, которые, в том числе, находятся на реабилитации в городе, о том, как они относятся к решению отказаться от демобилизации в законопроекта об ужесточении мобилизации. Большая часть опрошенных высказались негативно.

«Я их перестреляю всех. То есть я сейчас встаю, иду на войну, а они тут отрастили животы и будут сидеть в Верховной Раде? Такого не должно быть», — заявил один из военных.

Другой военнослужащий заявил, что депутаты Верховной Рады должны идти на фронт наравне со всеми.

«Плохо отношусь. Там, где мы побывали, пусть и остальные попробуют», — рассказал еще один военный.

Ранее заместитель командира Третьей штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин заявил, что Украина не может позволить себе такую роскошь, как демобилизация. По словам замкомандира, Киев не может ослаблять армию демобилизацией. При этом он признал, что большинство военных устало и хочет вернуться домой.

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      Валентин Карант
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