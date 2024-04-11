Замкомандира ВСУ назвал демобилизацию непозволительной роскошью

Замкомандира ВСУ Жорин: Украина не может позволить себе демобилизацию

Украина не может позволить себе такую роскошь, как демобилизация. Об этом заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Жорин, передает агентство УНИАН.

«Я один из тех военных, который с удовольствием на следующий день после окончания войны сразу вернусь домой, к своим гражданским делам. Однако пока идет война мы не можем себе позволить такой роскоши как демобилизация», — отметил он.

По словам замкомандира, Киев не может ослаблять армию демобилизацией. При этом он признал, что большинство военных устало и хочет вернуться домой.

Ранее о невозможности ослабить украинскую армию заявил спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин. По его словам, исключение положения о демобилизации из закона о мобилизации обусловлено ситуацией на фронте.