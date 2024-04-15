В Верховной Раде раскритиковали новый закон о мобилизации

Депутат Рады Дмитрий Разумков: закон о мобилизации уничтожит экономику Украины

Депутат Верховной Рады и бывший спикер парламента Дмитрий Разумков заявил в своем Telegram-канале, что принятый парламентом закон о мобилизации разрушит экономику Украины.

«Этот закон уничтожает экономику, потому что обязывает работодателей обеспечивать мобилизацию. Он уничтожает финансовую систему, потому что еще до его принятия украинцы за месяц вывели со счетов более 27 миллиардов гривен (около 64 миллиардов рублей — прим. «Ленты ру»)», — написал парламентарий.

Депутат также считает, что закон не предусматривает ротации и мобилизации военных.

Он добавил, что пункт о блокировании консульских услуг тем, кто не встал на воинский учет, приведет к тому, что граждане Украины после окончания военного конфликта останутся за границей: «Целые поколения, которые могли бы восстанавливать наше государство, когда наступит мир, останутся в Польше, Германии Италии!»

Ранее солдаты Вооруженных сил Украины заявили о желании дезертировать из-за законопроекта о мобилизации.