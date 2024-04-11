В Раде рассказали о принятии закона о мобилизации под давлением «сверху»

Депутат Рады Сюмар: закон о мобилизации на Украине принят под давлением «сверху»

Верховная Рада приняла закон о мобилизации на Украине под давлением «сверху». Об этом заявила депутат украинского парламента Виктория Сюмар в Telegram-канале партии экс-президента республики Петра Порошенко «Европейская Солидарность».

«Зеленые кнопки проголосовали за то, что им спустили сверху в последний момент, проигнорировав месяц толковых наработок своих коллег в комитете. За зелеными кнопками просто спрятались те, кто не хочет брать на себя непопулярные решения», — говорится в сообщении.

Депутат также подчеркнула, что в здании парламента закон принимали в праздничной атмосфере, так как проголосовавшие за него депутаты просто «выполнили приказ сверху».

Верховная Рада Украины приняла законопроект об ужесточении мобилизации во втором чтении в четверг, 11 апреля. Всего принята 31 поправка, в том числе исключающая положение о демобилизации через 36 месяцев службы.