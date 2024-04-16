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15:48, 16 апреля 2024Бывший СССР

Зеленский подписал закон о мобилизации на Украине

Президент Украины Зеленский подписал закон о мобилизации в стране

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации, принятый Верховной Радой во втором чтении 11 апреля. Информация об этом появилась на странице законопроекта на сайте украинского парламента.

«Возвращено с подписью от президента Украины», — указано в описании документа. Основная часть норм, предусмотренных законом, начнет действовать через месяц после его подписания — с 16 мая.

Верховная Рада Украины приняла законопроект об ужесточении мобилизации во втором чтении 11 апреля. В документ внесли 31 поправку, в том числе исключающую положение о демобилизации через 36 месяцев службы.

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      Александр Курбатов
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