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14:27, 27 ноября 2024Бывший СССР

На Украине перестали снимать с воинского учета даже полностью непригодных к службе

«Страна.ua»: на Украине не снимают с учета даже полностью непригодных к службе
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

На Украине с октября перестали снимать с воинского учета даже полностью непригодных к службе. Об этом рассказала военный адвокат Дарья Голодняк, передает «Страна.ua».

Соответствующий приказ выдало Минобороны Украины. До этого категория «непригоден с исключением с военного учета» давала возможность тяжело больным людям быть полностью исключенными из реестра. Сейчас этот статус упразднен и называется просто «Непригоден к службе», не предусматривая исключения из реестра.

Также согласно этому приказу общий срок проведения медицинских осмотров не должен превышать четырех дней. Если у призывника есть потребность в дополнительных исследованиях для уточнения состояния здоровья, срок может быть продлен не более чем на 14 дней.

Ранее депутат Верховной Рады Богдан Кицак рассказал о скорой потере большинством украинцев брони от мобилизации. По его словам, многие сотрудники компаний не пройдут по введенному Кабмином критерию, согласно которому они должны быть трудоустроены на предприятие до 18 мая 2024 года.

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