На Украине перестали снимать с воинского учета даже полностью непригодных к службе

«Страна.ua»: на Украине не снимают с учета даже полностью непригодных к службе

На Украине с октября перестали снимать с воинского учета даже полностью непригодных к службе. Об этом рассказала военный адвокат Дарья Голодняк, передает «Страна.ua».

Соответствующий приказ выдало Минобороны Украины. До этого категория «непригоден с исключением с военного учета» давала возможность тяжело больным людям быть полностью исключенными из реестра. Сейчас этот статус упразднен и называется просто «Непригоден к службе», не предусматривая исключения из реестра.

Также согласно этому приказу общий срок проведения медицинских осмотров не должен превышать четырех дней. Если у призывника есть потребность в дополнительных исследованиях для уточнения состояния здоровья, срок может быть продлен не более чем на 14 дней.

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